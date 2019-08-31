【中美貿易戰】美中貿易全國委會員調查﹕三成人推遲投資計劃

越來越多的美國企業和農戶表示他們正在遭受美中長期貿易戰的衝擊，眼下他們正準備應對將於下周日（9月1日）生效的新一輪關稅帶來的影響。

《華爾街日報》周五（30日）報道，美國針對中國輸美商品的最新關稅將首次影響到一系列消費品類別，這將增加零售商和消費者所需承擔的成本。例如百思買（Best Buy）就是最新一家警告關稅和貿易摩擦將對其進口電子產品零售業務造成衝擊的公司。早前該公司下調了對今年收入的預期。



百思買行政總裁Corie Sue Barry在投資者電話會議上稱，就百思買而言，受影響最大的類別將是電視機、智慧手錶和頭戴式耳機。除了即將生效的關稅措施的影響外，12月加徵的關稅涉及電腦、手機和遊戲機等商品，對其業務構成了更大壓力。



他表示，對農戶來說，這是動盪的一年，經歷了天氣、乾旱、貿易談判和價格下跌等各種問題。但他補充說：“我從來沒聽到人們對我說過這樣的話：我把票投給了特朗普(Donald Trump)，但我現在受夠他了。”

美中貿易全國委員會的調查顯示，近30%的受訪者表示，由於貿易緊張局勢帶來的不確定性，他們已經放緩、推遲或取消了在美國或中國的投資，這一比例是一年前的兩倍。