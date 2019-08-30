康宏MPF綜合指數跌2.73%　股票基金「最傷」　

環球不明朗因素升溫，上月市況，拖累期內強積金表現。截至8月21日，康宏MPF綜合指數報227.11點，按月下跌2.73%。

其中，康宏MPF股票指數報239.64點，按月下跌4.85%；康宏MPF債券指數報162.35點，按月上升1.47%；上月新增的康宏MPF DIS指數表現比MPF綜合指數及MPF股票指數優勝；康宏MPF DIS 65歲後指數按月上升1.33%；康宏 MPF DIS核心累積指數按月下跌1.07%。

股票基金方面，香港股票基金（緊貼指數）於股票基金中表現最差，受持續政局不穩影響表現，按月下跌6.95%，但年初至今仍升4.51%。而股票拋售並未影響兩類型的股票基金，其中一類為投資於美國及日本的環球股票基金，另一類則集中於健康護理行業，均錄得正回報

至於債券基金普遍錄得正回報，但亦有基金因人民幣急速貶值而表現較差。環球債券基金表現最佳，按月上升1.77%，年初至今升6.18%。

康宏環球集團首席產品及策略總監梁潘月寶女士表示，環球不明朗因素升溫，投資者應每月定期供款，為長期回報作投資。如果投資者不確認該如何投資，可以考慮混合資產基金或預設投資策略，此兩類基金在股市反覆的時候表現較佳，本月的表現已能引證。