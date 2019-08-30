海底撈累漲逾倍　創始人張勇成新加坡首富　身家逾千億

《福布斯》發布2019年新加坡富豪50強排行榜，海底撈董事長張勇取代連續十年佔據該榜榜首的遠東機構（Far East Organization）黃誌祥和黃誌達兄弟，以138億美元﹙約1,076億港元﹚資產淨值躍居榜首。

據《福布斯》雜誌稱，儘管新加坡政府預測2019年經濟幾乎不會增長，並且自2018年7月以來，新加坡證券市場下跌了3.5%，但新加坡前50名富豪的總財富仍然增長了超過12%至1,300億美元﹙約10,140億港元﹚，這一增長大部分都得益於「火鍋富豪」張勇的首次入榜。其創立的海底撈﹙6862﹚去年於本港上市，股價愈升愈有，以今日﹙30日﹚收市價36.5港元計，公司總市值達到1,934億港元。

《福布斯》相關榜單顯示，張勇在2018年福布斯全球億萬富豪排行榜上位居224位，在2018年福布斯中國富豪榜單上排名第19位。



公開信息顯示，張勇為海底撈創始人、海底撈國際控股有限公司董事會主席，原籍四川省簡陽市。據海底撈招股書，至少在2018年9月，張勇、舒萍夫婦的國籍就已經變更為新加坡。



1994年，海底撈以四川麻辣火鍋起步，現已成為中國第一大火鍋餐飲品牌。2019年上半年，海底撈營收按年增長59.27%至116.95億元人民幣，淨利潤按年增長40.92%至9.11億元人民幣。據



海底撈現價，較去年9月上市時的發行價17.8港元上漲一倍有餘。招股書顯示，張勇和夫人舒萍共持有海底撈68.6%的股份，以今日收市價計算，兩人持有的海底撈股份市值已達1,326億港元，即時資產淨值比《福布斯》估計還高。