貿易戰重創美國天然氣出口　美國將難掌能源主導權

《日本經濟新聞》周五（30日）稱，由於頁岩氣生產的持續擴大以及中美貿易戰的不斷升級，美國天然氣產業如今出現了供應過剩且產品出口下降的局面，而這種局面與美國原油產業所面臨的十分類似，因此可能會導致美國未來將難以實現通過擴大相關產品的出口進而掌握全球能源主導權的計劃。

文章稱，根據美國能源信息署（EIA）公布的數據顯示，2019年1月至5月美國天然氣產量較去年同期增長了16%（1.6萬億立方英尺）並創出歷史新高，但同期出口量卻僅增加了3,000億立方英尺，其中出口增長的乏力在很大程度上是受到中美貿易戰影響。

文章指出，在2018年9月中國正式對美國出口液化天然氣加徵10%的額外關稅（目前稅率為25%）後，美國對中國出口的液化天然氣數量就開始出現暴跌，甚至在2019年3月和5月期間中國未曾從美國進口過該產品，而2017年美國對中國出口的液化天然氣數量曾突破了1,000億立方英尺並創下歷史記錄。

俄國能源公司受氣價拖累 次季虧逾1億美元

另一方面，由於美國與俄羅斯和中東國家在天然氣出口領域競爭激烈，導致歐洲和亞洲天然氣行情比去年下降5成以上，以美國液化天然氣公司錢尼爾能源（Cheniere Energy），雖然該公司通過提高產量的方式使其在今年二季度中營業收入增長了49%，但由於行情的下跌，最終導致其出現了1.14億美元的虧損。

此外文章指出，美國對中國出口的原油將於今年9月1日其面臨5%的額外關稅，此舉或導致該產品對中國的出口量將會進一步減少，而美國政府過去曾尋求通過擴大液化天然氣和原油出口的方法進而掌握全球能源主導權，因此目前的情況正讓該計劃出現動搖。