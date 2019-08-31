中銀香港稱貸款質素維持平穩　料信貸增長續跑贏同業

《逃犯條例》修例引發的抗爭浪潮至今仍未平息，加上外圍經濟前景不明朗，本港零售業遭受重創，勢將衝擊下半年經濟表現。中銀香港（2388）副董事長兼總裁高迎欣表示，雖然本港經營環境出現困難，但至今該行貸款質素大致平穩，預期下半年業務增長仍能維持。

料下半年社會紛爭影響續浮現

高迎欣出席記者會時指，本港社會紛爭對經濟的影響逐漸浮現，對個別行業的打擊尤其明顯，預料下半年影響將更加突出，但截至目前該行的資產質素並未大幅轉差，仍然維持平穩。他認為，中銀香港的客戶、產品、業務多元化，而且業務遍及東南亞地區，足以抵銷本港經濟放緩帶來的影響。

副總裁王兵補充指，上半年該行客戶貸款按年上升6%，有信心下半年該行貸款增長得以保持，並繼續跑贏市場。他又指，該行已推出5項舉措協助中小企，包括參與「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」的客戶可獲退回6個月利息，上限2萬元，適用於現有客戶及年底前申請貸款的新客。

中銀香港宣布推出3項措施支援中小企，包括向部分貸款客退回利息。（資料圖片）

料下半年淨息差維持穩定

雖然美國聯儲局已於7月開始減息，惟高迎欣預料短期內港元息率不一定跟隨下調，而過往亦曾出現港美息差背馳的情況，認為港元拆息走向更取決於本港流動性、港元需求等因素。財務總監隋洋表示，下半年港元息口可能受到季結及新股上市等因素影響，波動仍然較大，但預期該行可保持淨息差水平穩定。

此外，中銀香港牽頭的財團於年初獲發首批虛擬銀行牌照。該行營運總監鍾向群表示，相關籌備工作進展良好，資訊科技系統、風控體系、產品設計及銷售渠道等均大致構建完成，有信心可於年底前順利開業。