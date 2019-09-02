美國追加對華關稅料「重創」蘋果　科潤或減少50億美元

美國對中國上千億美元輸美商品徵收15%的關稅自9月1日開始實施，這促使數以百計美國零售、鞋類、玩具和科技公司發出漲價警告。對蘋果公司（Apple）最重要產品iPhone加徵關稅的舉措將從12月15日起實施。

路透社8月28日報道，很少有美國公司像蘋果這樣與中國有如此緊密的聯係，根據蘋果的數據，僅是富士康的工廠就從2015年的19處擴展至2019年的29處，和碩則從8處擴展至12處。中國之外的蘋果代工廠規模較小，以印度和巴西來說，蘋果在這兩國工廠生產的產品衹是用來滿足當地需求。

報道稱，蘋果在尋求中國以外的多元化供應來源方面遇到阻礙，中國有眾多供應商聚集，能讓蘋果每年生產出數以億計的手機，同時可以只維持幾天的庫存，這對蘋果投資者重視的自由現金流而言至關重要。

根據蘋果的供應鏈數據顯示，利用巴西和印度工廠並未降低蘋果對中國的依賴。而蘋果的規模也讓其難以輕易轉移產業鏈，因為其他國家基本不具備像中國這樣龐大的勞動力群體。工廠需要技術純熟的工程師來設計訂製的工具與流程，併排除相關的故障。

不僅如此，隨著蘋果新品發佈日期臨近，分析人士認為，美國加徵關稅的做法會讓蘋果損失5億美元，如果12月15日美國政府對手機等商品加徵關稅，如果蘋果公司受到所有這些潛在關稅的沖擊，利潤至少會減少50億美元。