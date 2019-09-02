華為再迎考驗　Mate 30無法預裝Google應用程序

華為消費者業務CEO余承東早前在社交媒體「微博」上宣布，華為Mate30將於9月19日在德國慕尼黑現身。

儘管美國政府針對華為將臨時通用許可證延長了90天，但這只適用於此前推出的手機。即將推出的華為Mate 30系列並不符合該法案，因此不在豁免範圍內，所以將不能預裝Google﹙谷歌﹚的應用程序和服務。

Google官方也表示，未來華為智能手機等硬件將無法使用Google服務框架（GMS），簡單來說，Google移動服務是一套Google旗下的應用程序和基於雲的軟件服務。GMS的作用包括：使用Google核心Apps，包括YouTube，Google Now，Google Play store等；基於Google賬戶的系統數據同步，備份，包括聯係人，郵件，文件同步，遊戲進度，多人線上聯機等等。

如果沒有授權，安卓系統則無法搭載「Google全家桶」，而這些大多是海外用戶的高頻應用，且難以找到合適的替代品。

衹有當Android智能手機製造商獲得了Google的許可之後才能在其Android設備上合法安裝GMS。

即將發佈的Mate30仍採用Android系統，Mate 30系列是華為下半年最高端的旗艦機，將與三星Note 10系列、蘋果iPhone新機展開競爭。華為Mate 30系列以及Mate X等無法使用Google官方APP是否會衝擊華為手機市場業績，還需進一步觀察。