8月財新中國服務業PMI攀升至52.1　創三個月新高

8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.1，較7月回升0.5個百分點，創三個月新高。

此前公佈的8月財新中國製造業PMI升至50.4，在兩大行業PMI共同拉動下，8月財新中國綜合PMI錄得51.6，高於7月0.7個百分點，為5月以來最高。

8月服務業新訂單總量增速保持強勁，新訂單指數創四個月以來最高。受訪服務業企業表示，新訂單增長主要受益於潛在需求轉強、新項目帶來商機。製造業新訂單總量則基本持平。二者綜合，8月綜合新訂單指數略微上揚，整體增速仍屬小幅。

8月服務業新出口訂單指數小幅回落，但仍處於擴張區間。

8月企業綜合用工規模自2019年5月以來首現增長，就業指數創下2015年2月以來最高。這主要受益於服務業在8月增加用工，其用工擴張幅度為2018年7月以來最高。企業普遍表示，這是受訂單需求上昇，預期未來數月市況有所改善影響。製造業企業用工小幅收縮，降幅明顯收窄。

8月服務業投入成本繼續上漲，為三個月以來最高漲幅。受訪廠商反映，成本上升主要與採購品和用工漲價有關。製造業投入成本則重現下降。兩大行業一升一降，8月投入成本錄得七個月以來最低漲幅。

服務業企業為應對成本上升，繼續上調收費價格，加價幅度雖然仍屬小幅，但已為20個月以來最高。受製造業廠商下調出廠價格拖累，8月綜合訂價有所回落。

綜合來看，兩大行業企業對未來12個月的生產經營前景信心度與7月基本持平，仍低於長期均值。