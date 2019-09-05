李克強主持國常會重磅定調　市場預計降息降準已在路上

中國國務院總理李克強9月4日主持召開國務院常務會議。會議指出，上半年中國經濟總體平穩、穩中有進。當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大。要多措併舉穩就業，保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施，適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機製。要落實簡政減稅降費措施，優化營商環境。

會議強調，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度。要壓實責任，增強合力，確保經濟運行在合理區間。

針對國務院常務會議提到的——「及時運用普遍降準和定向降準等工具」——中國民生銀行首席宏觀研究員溫彬對表示，從「及時」這個詞的表述來看，9月人行實施降準的概率明顯上昇。一方面，從國際和自身歷史情況看，中國存款準備金率的整體水平還是比較高的，降准還有空間和必要；另一方面，儘管用中期借貸便利（MLF）等工具可以為銀行補充流動性，但整體上MLF的成本偏高且衹有部分銀行才能獲得，所以需要普遍降準以降低銀行的資金成本。

「不過，為了防止資金大水漫灌，還是要把資金引導到實體經濟特別是民企、小微等重點薄弱領域，這就需要與定向降准相結合。」溫彬稱，預計9月人行會實施普遍降准和定向降準相結合。