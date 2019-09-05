港交所證實衍生產品系統出現連接問題　有券商暫停期交所產品交易

今早有網民指出，無法暢順地進行期貨交易。香港交易所（0388）指出，已得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統（HKATS）出現連接問題，正了解情況並會在適時提供最新資訊，又指出所有市場包括衍生產品市場目前都如常運作。

《香港01》亦就事件向港交所查詢，發言人證實系統出現連接問題，並得悉有券商也出現類似情況，內部正了解情況，有消息會再通知。

受到連接系統不穩定影響，有券商人員反映，由於港交所的網站非常不穩定，造成「開停開停」不定時出現丟單的情況，該公司已暫時停止有關所有香港期貨交易所產品之網上買賣，但客戶仍可以平倉，只限電話平倉。

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，衍生產品市場系統出現連接問題，是前所未見，難以估計原因。他說，近月成交淡靜，至昨日才見千億成交，而今早特首林鄭月娥見記者，由於言論比較敏感，「有個商機喺度，今朝可能好多人準備就緒（進行期貨交易）」，為客戶公平起見，建議港交所暫時停止衍生產品市場交易，直至完全修復為止。

港交所網頁連接亦出現不穩定

今日有網民指出期指交易不暢順。截至今早上午10時54分時，累計9月期指成交張數為17729張，在截至10時54分的15分鐘內，9月期指成交張數為182張，涉及68宗成交，即每宗成交涉及2.6張期指。

上日港股出現大升市，9月期指張數高達27萬張。就今早有關民指出無法暢順地進行期指成交。

此外今早港交所的網站亦無法穩定地接連，甚至無法連接。將在「披露易」網站及香港交易所的社交媒體上公布最新市場情況，以確保市場資訊流通。