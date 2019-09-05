新世界初創平台Eureka Nova推加速計劃　孵化金融、文化科技初創

新世界發展（0017）旗下的支援初創平台Eureka Nova，自2017年成立以來，已服務超過300間初創企業，為他們提供專業支援和培訓，並開拓新世界及不同集團的業務合作機會。Eureka Nova近日與日本瑞穗銀行首度合作，在香港推出「Mizuho Crowd Brain加速計劃」，主力孵化中港兩地的金融及文化科技初創企業，協助他們衝出大中華，拓展亞洲區市場。是次計劃已開始接受報名，截止日期為9月15日。



Eureka Nova於2017年由新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛創立，是次與瑞穗銀行聯手在香港策動「Mizuho Crowd Brain加速計劃」，並與阿里巴巴創業者基金、香港數碼港、德勤會計師事務所、香港科技園公司、深圳清華大學研究院為合作夥伴，結合多方的寬廣業務及商界網絡。

四大選拔準則 須創意與可行性兼備

今次計劃將選拔香港、內地及亞洲的優秀初創團隊作重點培訓，主題是金融科技及文化科技。金融科技主要為銀行及金融業帶來變革的創新產品及服務，文化科技則是將文化與科技結合，為生活帶來改變的創新產品及服務，涵蓋藝術、媒體、學習工具、娛樂、時尚、醫療健康等範疇。選拔準則有四項，分別為創意、獨特性、可行性及團隊專業水平。