惠譽下調本港信貸評級至「AA」　前景展望為「負面」

因港府修訂《逃犯條例》而引發的一連串抗爭運動，已經持續兩個多月，部分地方更爆發衝突。而中國當局亦不時通過官媒及港澳辦記者會，評論事態的發展。

香港融入中國治理體系 縮小兩者評級差距

評級機構之一的惠譽，將本港長期外幣發行人違約評級（IDR）由「AA+」下調至「AA」，展望為「負面」。惠譽解釋，幾個月的持續衝突及暴力，正在測試「一國兩制」框架的底線及柔韌性；而中國官員更自1997年主權移交之後，對香港事務採取更加公開的立場。

惠譽預料「一國兩制」框架將保持不變，但香港與內地經濟的金融及社會政治聯繫的逐步提升，意味將繼續融入中國的國家治理體系，促使更多的體制及監管方面的挑戰，與香港與中國（A+／穩定）的評級差距縮小，方向是一致的。

惠譽：港今年經濟增長或降至0%

針對政府不回應「五大訴求」的抗爭運動持續不斷，惠譽認為，事件令國際對香港治理制度及法治質量和效力的睇法造成長期損害，並對商業環境的穩定性和活力提出質疑，認為相關特徵是機構評估該地區信譽的必要條件，雖然本港相對全球經濟體而言仍然強大，但由於持久的社會衝突，這些特徵有或進一步受到侵蝕。

惠譽稱，即使政府已經作出讓步，但公眾不滿的情緒仍一定程度上的存上，社會再次出現動蕩的可能性，或會進一步削弱對公共機構的信心，並損害對香港管治、制度、政治穩定及商業環境的看法。

由於持續動盪對經濟的打擊，以及中美貿易衝突帶來的影響，令本港出現更具挑戰性的經濟格局，預料本港今年經濟增長為0％，意味今年下半年經濟將出現收縮；明年增長達到1.2％。不過惠譽預計，本港仍有相當大的財政緩衝，當局有足夠的資源維持港元與美元掛鉤，繼續支持本港信貸狀況。

至於另一評級機構穆迪回應《香港01》查詢時就表示，暫時不回應惠譽的做法；標普則暫時未有回覆。