人行降準0.5個百分點　釋放9000億元人民幣資金

人民銀行宣布降準0.5個百分點。人行指出從本月16日起，全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，當中不包括財務公司，金融租賃公司及汽車金融公司。今次是人行自今年1月初，再次實施全面降準。不過人行強調是不會搞大水漫灌，繼續實施穩健貨幣政策。

人行指出為促進加大對小微﹑民營企業支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城商行，定向下調存款準備金率1個百分點，會分別在10月15日及11月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點。

人行預期今次降準可以釋放9000億元（人民幣‧下同）長期資金，當中8,000億元為全面降準釋放的資金，餘下1,000億元來自定向降準。

強調會有序釋放資金

人行指出會繼續實施穩健貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2及社會融資規模與名義GDP增速基本匹配，為高質量發展及供給側結構改革營造適宜的貨幣金融環境。

對於今次宣布降準，是否意味著穩健貨幣天政策取向發生改變？人行指出今次降準與9月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍保持基本穩定，同時定向降準分兩次實施，有利穩妥有序釋放資金。因此並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

人行稱今次降準，可以每年降低銀行融資成本150億元人民幣。

可每年降低銀行資金成本150億元

至於今次降準如何支持實體經濟？今次降準可以釋放9,000億元資金，有效增加金融機構支持實體經濟的資金來源，每年降低銀行資金成本150億元，通過銀行傳導可以降低貸款實際利率。

定向降準是完善中小銀行實行較低存款準備金額的「三檔兩優」政策框架的重要舉措，有利於促進服務基層的城商行加大對小微﹑民營企業的支持力度，這均有利支持實體經濟發展。