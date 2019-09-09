3股獲納入港股通創新高　「輔助生殖第一股」有炒作曾漲12%

有「輔助生殖第一股」之稱、今年6月25日上市的錦欣生殖（1951）獲納入港股通，加上早前業績造好，純利大增逾6成，今日股價曾大漲12%高見12.1元，創上市新高，該股收市仍漲8.7%，報11.74元，較招股價8.54元高近四成，成交額近4.8億元。

9隻股份獲納入港股通 3隻創新高

港股通今調整，納入9隻股份分別為中國東方教育（0667）﹑頤海國際（1579）﹑澳優（1717）﹑錦欣生殖﹑融信中國（3301）﹑翰森製藥（3692）﹑中國奧園（3883）﹑美的置業（3990）及波司登（3998）。

3隻納入港股通的股份創新高，包括波司登升5%，收報3.15元；中國東方教育升7%，報14.88元；錦欣生殖升8.7%，報11.74元。至於近月一直急升的翰森製藥跌5.9%，報26.1元；內房中國奧園跌4.9%，報9.17元。

上半年收益增長92.1% 主要由於收購美國業務

錦欣生殖上月25日公布2019年中期業績，上半年收益按年增加92.1%，至7.91億元（人民幣．下同）。收益增加主要有3大原因，一是成都及深圳業務的IVF（體外受精）患者數目及IVF取卵週期數增加；二是將美國業務自今年起的經營業績納入集團；三是深圳中山醫院於2018年上半年完成裝修。

其中，ARS（輔助生殖）佔約4.22億元，增長18.8%，當中。成都的西囡醫院集團ARS收益增長13.8%，至2.75億元；深圳中山醫院ARS收益增長30%，至1.46億元。

管理服務費則佔約3.41億元，當中去年12月在美國間接收購的HRC Medical錄得管理服務費用2.7億元，去年同期則沒有此收益。

不計上市開支純利增長1倍

期內，純利增加64.8%，至1.78億元；純利率為22.5%，去年同期為26.2%，減少乃由於上市開支增加所致。

不包括上市開支，僱員購股權計劃開支，收購深圳中山醫院所產生的醫療執業許可證及物業，廠房及設備的攤銷及折舊等等之下，經調整純利增加102.1%，至2.57億元。