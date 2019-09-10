【虛擬銀行】渣打稱有意申新加坡數碼銀行牌照　正物色合作夥伴

本港首批虛擬銀行最快可望於年底前面世，而長年與本港上演「雙城記」的新加坡，亦推出類似的數碼銀行牌照計劃，將於年底前截止申請。渣打銀行東盟及南亞地區行政總裁徐仲薇明確表示，有興趣申請數碼銀行牌照，現正物色長期合作夥伴。

冀借鑑香港經驗吸年輕客

新加坡《海峽時報》報道，徐仲薇出席記者會時明確指，對申請數碼銀行牌照感興趣，現正接觸不同的潛在合作夥伴，期望以香港的經驗為借鑑，吸引更多年輕客戶。她透露，該行亦將繼續在東盟及南亞區推進數碼化計劃，包括在印度推出涵蓋所有產品服務的電子服務平台，並有意加強區內的「輕資產業務」，包括外幣兌換、財富管理等。

渣打香港夥拍電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程金融組成的合資公司，於3月獲金管局批出虛擬銀行牌照，預期可於年底前正式開業。新加坡及後亦推出性質類近的數碼銀行牌照計劃，將發出共5張牌照，其中2張為全銀行牌照，而另外3張僅能從事批發銀行業務。

根據規定，申請者的總部必須設於新加坡，否則須與新加坡企業設立合資公司以申請牌照。此前叫車平台Grab、遊戲硬件供應商雷蛇（1337）等，均曾透露有意申請該項牌照，而據報平保（2318）旗下的金融壹賬通亦考慮提交申請。