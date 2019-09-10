惠譽稱下調香港評級　與示威活動及中港連繫日趨緊密有關

評級機構惠譽日前下調香港信用評級至「AA」，評級展望由「穩定」轉為「負面」。惠譽中國內地及香港董事兼首席分析師Andrew Fennell（費安德）表示，該行下調香港評級，主要因為香港與內地在政治和經濟上的連繫日趨緊密，以及反映近期示威對香港國際形象的影響。

他說，在政治方面，中央對近月香港發生的社會事件，透過港澳辦多次召開記者會，及官媒多次評論香港等，對香港事務發聲程度是可視的；在經濟方面，香港銀行體系目前有30%的資產與內地有聯繫，並預期大灣區規劃會令中港未來會進一步融合。

問到香港評級下調，會否影響企業發債及融資活動，費安德強調「AA」評級比較其他國家仍然十分高，與內地「A+」及穩定的主權評級是一致，反映香港有很大的經濟緩衝，財政儲備佔GDP達四成，公共財政管理十分穩健，並對香港聯繫匯率制度有信心。

他說，沒有人會知社會事件的後續進展如何，「負面」評級反映了該行認為即使示威者某些訴求得到讓步，社會運動仍有機會持續，即仍會繼續影響香港國際形象，本港法治和營商環境。

他又指出，該行不能為政府提政策建議，如果社會衝突得到解決，商業信心恢復，中國的主權信用狀況有改善，可能對香港評級展望有正面影響。