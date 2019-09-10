中國進一步對外開放　QFII及RQFII投資額度不再設限

中國繼續對外開放金融市場。經國務院批准﹑國家外匯局決定取消合格境外機投資者（QFII），及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。

外管局指出全面取消合格境外投資者投資額度限制，為又一重大改革舉措，今後具備相應資格的境外機構投資者，只需要進行登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，境外投資者參與境內金融市場的便利性提高，內地債市及股市將獲國際市場更廣泛接受。

外管局又指會繼續深化外匯管理改革，不斷採取有力措施擴大對外開放，支持境外投資者投資境內金融市場，提升跨境投融資便利化程度，並在開放中適度開放，切實防範跨境資本流動風險，維護國家金融安全。

外匯局新聞發言人﹑總經濟師王春英進一步指出，為深化合格境外投資者制度改革﹑取消匯出比例限制，允許合格境外投峙資者就其所持的證券資產在境內進行外匯掉期保值等。隨後明晟（MSCI）﹑富時羅素﹑標普道瓊斯及彭博巴克萊等國際主流指數相繼將中國股票及債券納入其指數體系，並穩步提高納入權重，境外投禎者對中國金融市場的投資相應增加。

王春英表示，當局會取消RQFII試點國家和地區限制，相信有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升中國金融市場開放的深度和廣度。