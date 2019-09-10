【投資攻略】聯通夥中電信建5G　兩者齊跑贏大市　但應揀邊隻好？

中國聯通（聯通、0762）及中國電信（中電信、0728）成為今日悶市中的最大亮點，前者升幅達5%，收市報8.44元，為眾藍籌股中表現最佳，後者則為今日國企指數升幅王，升幅達4.7%，收市報3.76元。 聯通與中電信今日跑出，與兩者昨日（9日）公布計劃在中國15個城市合作共建共享5G網絡有關。透過合作計劃，從而減少在全國的建立5G網絡成本，提升應對中國移動（中移動、0941）日後推出5G網絡的能力。 消息公布大行普遍予正面態度，並且唱好聯通。不過股評人卻另有看法，力撑中電信。投資者應該如何作出抉擇？不如先看看各方的論點。

中電信的市盈率為12倍，較聯通的22倍為低，理論上較有升值潛力。（資料圖片）

建立5G網絡成本大 聯通及中電信較難獨佔網絡

內地三大電商中，不論市值或是用戶人數均是以中移動最大，聯通及中電信皆落後。以今日收市價計算，中電信市值為521億元，聯通市值為2,582億元，中移動市值達到1.35萬億元。市值的差距，反映三家公司盈利水平及業務規模。

截至今年6月底，中移動半年賺560億元人民幣，聯通半年賺68.77億元人民幣，中電信上半年則賺139.09億元人民幣。

截至7月底，中移動4G總用戶數目為7.41億名，聯通4G總用戶數目為2.43億名，中電信4G用戶總數為2.69億名。兩項營運數據皆反映出聯通及中電信均落後於中移動，所以市場上不時傳出聯通與中電信有合作等可能。結果雙方終於在5G上有更明確合作計劃。

王曉初上月已預告有可能聯通與中電信合作，並預期聯通今年將興建逾4萬個5G基站。（資料圖片）

聯通擬年內建4萬個5G基站

內地計劃在今年內推出5G服務，對聯通及中電信而言屬發展機會。不過5G技術特點，是每個基站傳送距離較4G基站為短，若營運商要在中國建完善5G網絡的話，必需建大量5G基站，營運成本定必大增，加上國家對用戶未來使用5G服務有一定的價格限制，令較小型電訊商經營壓力大增。聯通董事長兼首席執行官王曉初上月則指，預期今年將興建逾4萬個5G基站。所以聯通與中電信聯手合作，確有助減低兩間公司對5G的資本投入。

聯通及中電信於15個城市合作建5G網

為建立一套能與中移動作競爭的5G網絡，而且節省營運商經營成本。中國聯通與中國電信昨日（9日）簽署《5G 網絡共建共享框架合作協議書》。根據合作協議，中國聯通將與中國電信在全國範圍內合作共建一張5G接入網絡。

網絡建設區域上，雙方將在15個城市分區承建5G網絡，主要都是在大城市，分別在北京、天津、鄭州、青島、石家莊北方5個城市，以及上海、重慶、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、長沙、武漢、成都等南方10個城市。這15個城市之外，聯通及中電信分別在中國其他地方，獨立承建5G網絡。

公告指，雙方聯合確保5G網絡共建共享區域的網絡規劃、建設、維護及服務標準統一，保證同等服務水平，而且各自與第三方的網絡共建共享合作，不能損害另一方的利益。並且雙方用戶歸屬不變，品牌和業務運營保持獨立。聯通認為，合作有助於降低5G網絡建設和運維成本，提升網絡效益和資產運營效率，達成雙方的互利共贏。

事實上，5G的商機仍是一個問號，套現能力高低在於物聯網是否通用。（資料圖片）

三間投行評聯通「買入」

對於此次合作，多間大行均發出「好評」。美銀美林認為，兩間公司合作可降低建設5G網絡成本及收費，從而避免價格戰。假設中資三大電訊商每年能減省100億元人民幣資本開支，若七年投資期及現金流折現率作估算，可提升中移動、中電信及聯通估值各3%、15%及18%，即聯通最受惠5G網絡共建共享合作。

另外，瑞銀亦認為，隨著5G網絡數目由兩個減至一個，相信長遠可大幅減低資本及營運開支。由於聯通擁有的4G網絡是最弱，將是協議最大得益者。

野村亦發表報告，合作可令聯通提供更佳的5G服務，雖然目前合作細節仍待磋商，但相信協議有助兩者加快推出5G服務及減少相關投資，令5G網絡有更佳套現能力。而三間投行均對聯通投下信心一票，給出「買入」評級。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛則指出，現時合作細節仍未確定，對兩間公司的刺激仍言之尚早。（張浩維攝）

李偉傑：料5G可令ARPU轉跌回升 中電信較佳

獨立股評人李偉傑提到，兩間電訊商合作，有助雙方技術合作，從而令到未參與合作的中移動短期會受壓。由於政府提出「提速降費」，令內地電訊商的每用戶平均收入（ARPU）回軟。他相信，5G在內地仍然有很大的商機，特別是無人駕駛汽車的發展有機會在市場上大量出現，如果電訊商擁有一個良好的5G網絡，有機會令ARPU轉跌回升，同時盈利能力走強。

股民投資方面，李偉傑建議，投資者應等待聯通和中電信短期回調再吸納，其中聯通可在靠近100天線的8.28元購入，目標價9.3元，而中電信可在3.6元吸納，目標價4.1元。由於中電信市盈率好過聯通，因此他較推薦中電信。

另外，中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛則不建議投資者現時大手入市買聯通及中電信。雖然聯通及中電信合作的確可降低建立5G的網絡成本，但雙方的合作計劃細節仍有很大的不確定性，例如日後維修費用兩者如何分擔、建出的5G網絡是否順暢等，均會影響兩間公司的盈利能力。除此之外，他提到，現時聯通的市盈率（PE）高達22倍，高於同業的中電信的12倍及中移動的10倍，聯通估值上已經偏貴，「聯通升咗上去就暫時唔好買返，而兩者合作很多細節未定，暫時好難評估中電信的估值。」