【遊日福音】傳日央行再出招　日圓轉弱　兌港元報7.281

日本央行或有機會再出招，促使現行的貨幣政策更寬鬆。據《路透》引述熟悉日本央行想法的消息人士指出，由於中美貿易戰影響範圍擴大，央行決策官員或會在下周舉行的政策會議，對討論擴大刺激措施的可能性抱持開放態度。

受到日央行有機會再出招拖累，日圓轉弱，兌美元最新報107.69；每百日圓兌港元最新報7.281。

日本股市則上揚，日經指數最新報21514點，升122點。

擬先評估歐美央行政策再作決定

報道指出目前全球需求放緩跡象日益明顯，促使日本央行官員對全球經濟增長早日回升的信心下降，同時日本央行內部亦存有分歧，難以決定是否要再採取進一步行動以應對有關問題。

報道指出央行官員或會討論至最後一刻才有定案，因為相關官員正研究美國聯儲局及歐洲央行預期的寬鬆政策，帶來的影響。歐央行及聯儲局將會在本月12日及18日，公布議息會議結果。

稱以措施以利率為框架

報道引述消息人士指出，若全球經濟需要更長時間回復增長，將會波及日本產業生產及當地消費需求。若日本經濟面臨的風險過高，屆時日本央行便有機會採取行動。

消息人士又指出，若日本央行再採取放寬措施，進一步下調負利率或是關鍵選項，惟央行可能需要同時採取措施以減輕金融機構面臨的壓力。

消息人士指出目前日本央行的政策框架以利率為目標，因此現時考慮圍繞的措施是合乎邏輯。不過另一名消息人士則補充，其他措施選項並非不可能，下一步措施取決於日本政府試圖應對何種風險。