國泰料9月情況續艱難　稱8月載客量及載貨量皆錄雙位數跌幅

國泰航空（0293）公布國泰航空與國泰港龍航空8月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，8月份的載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。

兩航空公司在8月份合共載客290萬人次，較2018年8月下跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%，以可用座位千米數計算的運力則上調5.1%。

今年首八個月的載客量較去年同期上升2.2%，而運力則增加 6.5%。兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共16萬公噸，較去年同期減少14%，運載率下跌7.5個百分點至60.9%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下降0.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為11.6%。今年首八個月的載貨量較去年同期減少7.1%，運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 7.2%。

林紹波﹕整體運載率降至8成

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，8月份對國泰及香港都是極具挑戰性的月份。本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響航空公司業務表現。公司來港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%，預期九月份的情況仍持續艱難。

林紹波又指出，「前艙需求的下跌較休閒旅遊更顯著，整體運載率大幅跌至80%。從區內市場來港的需求嚴重受挫，尤以中國內地和東北亞為甚。澳紐航線則表現較理想。由於旅行需求減弱，過境旅客比例增加及因美元走強而帶來的負面影響，令客運收益率進一步受壓。

他表示現階段年內未來數月的預訂水平大幅下降，因此會實施短期應變措施，包括按需求調整運力。具體而言，公司將會減少運力增長。2019年冬季季度(今年 10 月底至明年 3 月底)的運力增長，由原先計劃超過6%的增幅，調整為按年比較略低於去年同期的水平。

不過林紹波指出，中期前景仍保持樂觀，會切實履行品牌和乘客體驗的堅定承諾，繼續投資於新飛機及提升乘客體驗，讓乘客有更多理由選乘國泰。頭等及商務艙的全新機艙產品即將面世，經濟艙全新餐飲體驗亦會陸續推出。此外在長途航班所有客艙的機上娛樂系統，內容質量亦均已大幅增加及提升。