人行：8月新增人民幣貸款1.21萬億元 　M2按年增8.2%

撰文：朱冠美
最後更新日期：
人民銀行公布8月份人民幣貸款增加1.21萬億元，同比少增665億元。分部門看，住戶部門貸款增加6,538億元，其中，短期貸款增加1,998億元，中長期貸款增加4,540億元；非金融企業及機關團體貸款增加6,513億元，其中，短期貸款減少355億元，中長期貸款增加4,285億元，票據融資增加2,426億元；非銀行業金融機構貸款減少945億元。
8月末本外幣貸款餘額153.94萬億元，同比增長11.9%。月末人民幣貸款餘額148.23萬億元，同比增長12.4%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和0.8個百分點。
8月末，外幣貸款餘額8,050億美元，同比下降3.7%。當月外幣貸款減少14億美元，同比少減48億美元。
人行﹕8月底M2餘額逾190萬億元
人行又指出8月末，廣義貨幣（M2）餘額193.55萬億元，按年增長8.2%，增速比上月末高0.1個百分點，與上年同期持平。
狹義貨幣（M1）餘額55.68萬億元人民幣，按年增長3.4%，增速比上月末高0.3個百分點，比上年同期低0.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.32萬億元，同比增長4.8%。當月淨投放現金463億元。