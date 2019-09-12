特朗普稱聯儲局應將利率降至零　華爾街唱反調

美國總統特朗普（Donald Trump）於周三 （11日）繼續對美聯儲（Fed）進行口誅筆伐，他在推特《Twitter》上表示，美聯儲應該將利率降至零，甚至設置負利率。特朗普還在推特上稱美聯儲官員為「笨蛋」。

然而，特朗普對負利率的渴望在華爾街受到了廣泛抨擊。以下是一些華爾街分析師的評論。

費城傑尼·蒙哥馬利·斯哥特公司（Janney Montgomery Scott）首席投資戰略師馬克·魯茨尼傑尼 （Mark Luschini），「我不認為美聯儲會讓自己受到特朗普總統建議的影響。我認為他們將繼續在他們的授權範圍內運作，達到他們認為最適合實現目標的水平。如果美聯儲不得不將利率降至零或負值，那麼與此同時，經濟將惡化到非常嚴峻的地步……，我認為我們將處於或很快接近經濟衰退的狀態。」

紐約國家證券公司（New York National Securities Corporation ）首席市場策略師阿特·霍根（Art Hogan），「大多數市場參與者實際上希望看到利率保持在當前水平，或者更高，因為這樣做的原因將是經濟增長更加強勁。降低利率的願望意味著你希望有一個更糟的經濟，這些事情並不相互排斥。如果你認為你應該實行零利率，你就認為你的經濟應該一團糟。負利率實驗在歐洲央行和日本都被證明是有缺陷的，我當然認為美國可能應該不惜一切代價避免負利率。」

伊利諾伊州萊爾的橡樹溪投資公司（Oakbrook Investments）聯合首席投資總監皮特·讓科沃斯基（Peter Jenkowski ），「市場必須忽略這一點。我不認為負利率是一件好事，當然歐洲沒有人這麼認為。基於該政策在那裏缺乏成功，我不明白我們為什麼要傚彷它。（聯儲局）能做的最好的事情就是保持安靜，什麼也不做。」