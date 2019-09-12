時裝電商公司ZoZo控制權易手至日本雅虎　交易額逾4000億日圓

日本網上時裝店ZoZo控制權，將會易手至該國超級富豪孫正義旗下的日本雅虎。

日本雅虎以每股2,620日圓，收購ZoZo約50.1%股權，涉及金額為4,007億日圓。日本雅虎的出價較ZoZo上日收市價有21%溢價。為支持是次交易，創辦人兼行政總裁前澤友作將會出售其口個人持股，並且會從今日起辭任在公司的職位，由澤田宏太郎接任。

日本雅虎今次斥鉅資收購ZoZo的控制權，似乎為了加強與亞馬遜及樂天等電子商貿平台的競爭力。

首財季經營溢利近78億日圓

《彭博》引述Ichiyoshi Asset Management Co的行政總裁Mitsushige Akino認為，交易有助日本雅虎在電子商貿業務發展，而ZoZo則可以獲資金發展新業務，及進軍海外市場。

據ZoZo在2019財年首季業績，收入為281.97億日圓，按年增加6.2%，營運溢利為77.86億日圓，升32.6%，股東應佔溢利為53.26億日圓，升27.9%。

ZoZo創辦人前澤友作為富話題性人物。（視覺中國）

剛卸任公司行政總裁一職的前澤友作，是一名相當具話題性的人物。輟學後前往美國加州成為樂隊成員，其後再創立其電商公司。據《彭博富豪指數》顯示，其本人擁有15億美元身家。除了身家外，外界對其本人打破日本常規有深刻印象。

他行徑亦惹人注目，如曾經投入數以億計美元資金，買入藝術家Basquiat的畫作及私人飛機，同時參與馬斯克旗下Space X舉辦的繞月之旅。在今年5月時在《Twitter》發文，指出因為要籌集資金將私人藏有的畫作出售；當被問及個人財務情況時，則指出因花錢速度太快，已經無錢，又指出要籌集資金來支持其《Twitter》支持者。

不過前澤友作近期在業務發展上並不暢順，在今年3月時將時裝品牌關閉；其後發展新業務Zozomat，主要是量度使用者的腳部，預料今年秋季推出。