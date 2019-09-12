歐央行重啟量化寬鬆　從今年11月起每月買債200億歐元

歐洲央宜出五招放水。當局宣布將存款便利利率降至負0.5厘，同時重啟量化寬鬆，從今年11月1日起，每月買入200億歐元債券。

歐央行於新聞稿內指出，將存款利率下調0.1厘至負0.5厘。再融資操作及邊際貸款利率則維持在零及0.25厘。歐央行指出，會預期歐央行主要利率將會保持在現水平，或較低水平直至通脹水平回升至接近2%，以反映出通脹的潛在動力。

同時當局會重啟量化寬鬆，從11月1日起每月買債200億歐元，預期有關安排可強化具刺激性利率，直至歐央行上調主要利率。

將TLTRO年期延至3年

當局又指出從會到持有到期的債券取得的本金，會再繼續買入債券，有關安排會維持一段相當時間，直至歐央行上調主要利率，有關安排是為了確保市場有足夠流動性，及較寬鬆的貨幣環境。

歐洲央行亦會調整現行的定向長期再融資操作（TLTRO），以確保對銀行一個較有利貸款環境，及促使貨幣政策傳遞時可以較順暢，及支持較具刺激性的貨幣政策。每期操作的利率，為歐元系統的再融操作，若有個別銀行的貸款規模已超出指標，可獲得更低的TLTRO利率，又或者利率水平與存款利率相若。而每期TLTRO由原來2年會延至3年。

歐央行為了支持由銀行傳遞的貨幣政策，將會引入兩級制存款準備利率，若有銀行持有過多動性，其存在央行的準備金利率為負。

此外歐央行將明年調低至1.2%，之前為1.4%，而2021年增長預測仍維持在1.4%。

將TLTRO年期延至3年

當局又指出從會到持有到期的債券取得的本金，會再繼續買入債券，有關安排會維持一段相當時間，直至歐央行上調主要利率，有關安排是為了確保市場有足夠流動性，及較寬鬆的貨幣環境。

歐洲央行亦會調整現行的定向長期再融資操作（TLTRO），以確保對銀行一個較有利貸款環境，及促使貨幣政策傳遞時可以較順暢，及支持較具刺激性的貨幣政策。每期操作的利率，為歐元系統的再融操作，若有個別銀行的貸款規模已超出指標，可獲得更低的TLTRO利率，又或者利率水平與存款利率相若。而每期TLTRO由原來2年會延至3年。

歐央行為了支持由銀行傳遞的貨幣政策，將會引入兩級制存款準備利率，若有銀行持有過多動性，其存在央行的準備金利率為負。