瑞銀：人民幣下行壓力未減　年底前或下試7.4

瑞銀財富管理發表報告稱，中美貿易摩擦有增無減，將美元兌人民幣三及六個月預測值上調至7.4，12個月預測值則為7.3。

《路透》報道，鑒於不預期中美雙方能在明年11月美國總統大選前達成貿易協定，該行重申以美元為主的投資者中期內應繼續對沖人民幣頭寸。



瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的最新一期《投資中國》報告稱，自8月23日中美貿易緊張再度升級之後，除了上調美元/人民幣預測值外，也將中國2019及2020年GDP增長率，由原來的6.1%和5.8%，分別下調至6.0%和5.5%。「為減輕貿易爭端對經濟的影響，我們預計中國將允許人民幣進一步走軟，並在一定程度上讓市場力量發揮更大作用。較為平衡的做法將是讓人民幣走弱，但要防止形成人民幣無序大幅貶值的預期。」報告稱。報告並指，未來幾個月匯率波動加劇的預期，已經反映在期權市場波動率升高。



瑞銀財富管理表示，在市場隨著中美貿易爭端發展起起伏伏之際，其更加關切的是雙方相互反制下漸行漸遠，使得達成貿易協定的期待開始消退。事實上，倘若雙方缺乏信心能夠談成一個能長久維持的協議，兩方信任開始消失，到一定程度上再也不可能達成任何協定（或許某一方有意如此）。

然而，該行的基準情景依然是：中美兩國在明年11月美國大選前達成貿易協定的可能性很小。在這種情況下，該行將美元/人民幣的三、六及12個月預測值分別上調至7.4、7.4和7.3，此前分別為7.2、7.2和7。