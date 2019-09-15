騰訊音樂被指壟斷　內媒引述內部員工： 是其他平台買不起

騰訊音樂被中國國家市場監督管理總局，針對騰訊是否涉嫌排除、限制競爭歌曲的獨家授權協議，就反壟斷音樂版權問題，展開為期8個月的調查。調查對象包括環球、Sony及華納等唱片公司。

內部員工：騰訊音樂沒有壟斷

騰訊音樂方面拒絕回應事件。據內地傳媒《中國經營報》引述一名不願開名的內部員工訪問，堅稱騰訊沒有壟斷，「大部分歌曲並不是壟斷，是其他平台買不起。唱片公司的授權也就兩三年，可能當時其他平台沒錢買，但並不代表其他平台沒權限買。

騰訊音樂被中國國家市場監督管理總局，展開反壟斷音樂版權調查。（資料圖片）

業內人士：騰訊音樂得到最多獨家版權

報道指，騰訊音樂與環球、SONY及華納都有簽獨家授權協議，同時亦與韓國音樂巨頭關係密切，除入股YG Entertainment，亦與SM Entertainment簽定戰略合作關係，因此得到不少韓國歌曲獨家播放。有業內人士稱，「誰有錢，花得起就誰拿獨家版權，現在獨家版權最多的還是騰訊音樂！」

一名曾在阿里音樂任職的行內人亦表示，騰訊高價買獨家音樂版權，然後轉售其他平台謀利，雖然不會以高於買入價轉售，但就變相「賣一間就賺多一筆」。

2015年中國開始版權網絡音樂，國家版權局下發「最嚴版權令」，網站內未授權的作品需下架，隨後版權費不斷被抬高。2017年環球音樂的版權費報價僅為3000多萬美元，最終騰訊以3.5億美元現金及1億美元股權價格，取得環球音樂三年的獨家版權。