中國8月份工業增加值增長4.4%　速度為逾17年以來最慢

中國統計局公佈國民經濟各項數據，其中，8月份規模以上工業增加值同比實際增長4.4%，增速較7月回落0.4個百分點，增速為2002年2月以來最慢；不過按月增長0.32%，比7月加快0.13個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值增長4.1%，股份制企業增長5.3%，外商及港澳台商投資企業增長1.3%。

分三大門類看，採礦業增加值增長3.7%，製造業增長4.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業按年增長5.9%。高技術製造業增加值增長6.1%，比規模以上工業快1.7個百分點；其中醫療儀器設備及儀器儀表製造業、醫藥製造業、電子及通信設備製造業分別增長11.8%、8.3%和5.4%，比規模以上工業快7.4、3.9和1.0個百分點。

東部增區增加值不足3%

製造業採購經理指數（PMI）分項指數中，生產指數和供應商配送時間指數分別為51.9%和50.3%，均高於臨界點。1月至8月，規模以上工業增加值增長5.6%，增速比1月至7月回落0.2個百分點。

分地區看，8月份，東部地區增加值同比增長2.8%，中部地區增長6.5%，西部地區增長5.3%，東北地區增長3%。

分產品看，8月份，605種產品中有302種產品同比增長。鋼材10,639萬噸，同比增長9.8%；水泥21,018萬噸，增長5.1%；十種有色金屬491萬噸，增長4.4%；乙烯165萬噸，增長1.8%；汽車200萬輛，下降0.6%，其中，轎車80.9萬輛，下降7.3%；新能源汽車10萬輛，增長9.9%；發電量6,682億千瓦時，增長1.7%；原油加工量5,400萬噸，增長6.9%。