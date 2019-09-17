強積金可保障退休生活？　駿隆﹕近兩成受訪者屬「零信心」　

駿隆集團發布2019公眾對強積金管理及信心調查，當中訪問1,017位參與強積金計劃之成員。行政總裁蕭美鳳表示，不足三成受訪者曾以30分鐘或以上，評估及檢討強積金投資。有逾八成受訪者不知道強積金計劃收費，如現時預設投資策略（DIS）收費上限為0.95%，其他基金開支比率為1.51%。

普遍受訪者較著重基金表現，而相對忽視收費、基金選擇及服務水平等。另外，有八成受訪者清楚強積金户口結餘，較去年比率有所上升。

料強積金只可以作退休儲備26%

大部分受訪者對強積金可作為退休生活保障的信心較低，問題以10分為滿分，對強積金「零信心」的百分比為17.7%，較去年上升1.5個百分點。5分以上的百分比為35.3%，較去年大跌15百分點。

普遍受訪者期望，強積金佔總退休儲備約四成，惟普遍受訪者感悲觀，認為只能作退休儲備的26%。政府於早前推出可扣稅自願性供款，有兩成人打算或已計劃參加，有七成人則表示無計劃參與。

駿隆集團執行董事王玉麟指出，由於中美貿易戰升溫以及美聯儲減息步伐未乎合預期，今年第二季資金由高風險投產如股票基金，流出至低風險資產如債券、保證基金等，部分是DIS持續吸引資金流入所致。

投資收費有下調可能性

現時各類型資產管理基金收費有差異，由最平0.45%至最高3.39%不等。早前積金局透露，將於今年第四季檢討DIS的收費上限，收費或有下調趨勢。王玉麟表示，事實上管理基金費用有下調空間，不過有個別公司會維持收費，並將資源投放於資產管理。「現時坊間有數百隻基金，最重要是市民可以有多種選擇，以分辨收費平貴與好壞。」

他建議，僱員可考慮參與自願性供款，以享受稅務優惠。若不熟悉市場產品，可考慮投資於DIS。最後同類型基金收費幅度，甚至回報相差參差，僱員需多加注意，並尋求專家建議。