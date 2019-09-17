在岸人民幣匯率創3周最大單日跌幅　與離岸價同見7.09

財經快訊
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美元指數在周一（16日）大幅反彈0.47%，最高至98.713。今早人行將人民幣對美元匯率中間價下調73個基點，報7.0730。

據《每日經濟新聞》報道，人民幣在岸價開市後明顯回落，並創3周最大單日跌幅。截至日間收盤，在岸人民幣對美元匯率最低跌至7.0952，下跌267個基點，跌幅0.38%，收盤價報7.0929。與此同時，離岸人民幣對美元匯率也大幅回檔，並刷新兩周最大單日跌幅，亞洲時段最低跌至7.0927。

9月前半月，人民幣匯率強勢反彈。其中，離岸人民幣對美元較9月3日的最低點，最高一度上漲1,645個基點，漲幅達到2.3%；同一時段，在岸人民幣對美元最高反彈了1,230個基點，升幅達1.72%。

國慶前夕人民幣波幅收窄

興業研究外匯分析師郭嘉沂、張峻滔和張夢認為，隨著中美貿易局勢緩和，全球風險偏好回升，人民幣匯率快速回升。預計國慶日前美元兌人民幣匯率中樞下移且波動率較低。

值得注意的是，即便在人民幣“破7”的8月份，中國的外匯儲備規模並沒有出現下降，反而繼續增加。9月7日，中國國家外匯管理局公佈的最新外匯儲備規模資料顯示，截至2019年8月末，中國外匯儲備規模為31,072億美元，較7月末上升35億美元，升幅0.1%；較年初上升345億美元，升幅1.1%。

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