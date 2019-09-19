【美國減息】特朗普轟聯儲局無遠見　債王稱明年大選前衰退風險增

美國聯儲局今晨公布議息結果，一如市場人士預期，減息0.25厘。不過今次議息會議有3名委員投下反對票，其中一名反對者為被視作大鴿派的聖路易聯儲銀行行長布拉德，認為當局應減息半厘。在聯儲局公布議息結果後，美國總統特朗普即時再發炮，認為主席鮑威爾及聯儲局再次失敗，又批評對方並無勇氣﹑無常識及無遠見，直斥對方為令人感到可怕的溝通者。

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月18日

新債王消費者已見節衣縮食

另一方面有新債王之稱的基金經理岡拉克接受《CNBC》訪問時指出，當地明年大選前，經濟陷入衰亡風險增加，又認為聯儲局有機會啟動輕度量化寬鬆。

他指出日前當地回購市場利率急升，將促使聯儲局在短期內愀復擴大資產負債表，以確保銀行體系維持較高的自由貨幣儲備，並向企業提供充足的流動性。

岡拉克又指出縱使目前當地消費市場維持良好，可是消費者已偏向壓縮消費，將會成為經濟衰退的分水嶺，同時ISM製造業數據亦陷入收縮區域，兩項數據顯示，在明年11月大選前經濟陷入衰退風險增加。