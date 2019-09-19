美國經濟衰退預警　主要商業領袖看淡經濟前景

9美國聯儲局宣佈減息，以幫助維持創紀錄的經濟擴張，但暗示進一步下調借貸成本的門檻提高，引發美國總統特朗普（Donald Trump）迅速而尖銳的批評。

《路透社》報道，聯儲局公開市場委員會（FOMC）9月18日宣佈減息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至1.75%至2.00%。美聯儲宣佈減息後，特朗普立即發推稱：（美聯儲主席）鮑威爾（Jerome Powell）和美聯儲又一次失敗了。（他們）沒有「膽量「，沒有道理，沒有遠見！是一個糟糕的溝通者！

但隨後特朗普又再次發聲，稱美聯儲減息決策「尚可」，但本應更快行動。

鮑威爾指出，美國經濟前景「良好」，稱決定減息是為了「防範當前的風險」，包括全球經濟增長疲弱和貿易緊張局勢再度抬頭。

美商界降經濟前景展望

對於鮑威爾所說的美國經濟前景良好，在9月18日公佈的一項調查中得出了不同答案。

由於全球經濟放緩和貿易戰帶來的不確定性，美國主要大型企業的首席執行官下調了對美國經濟增長的預期。美國主要大公司管理層組成的商業圓桌會議表示，其成員預計美國2019年的經濟增速為2.3%，低於上一季度預測的2.6%。

數據顯示，第三季度行政總裁經濟展望指數報79.2，較第二季度下跌10.3點，為2016年第四季度以來的最低水平。