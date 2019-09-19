美國企業可買入華為5G生產工藝？　任正非咁樣回應......

今日華為「心聲社區」刊載美國《紐約時報》對該公司創始人任正非的訪問紀要。

在9月9日接受《紐約時報》專欄作家佛理曼（Thomas Friedman）訪問時，任正非對一些外界比較關心的問題予以了回應。

部分訪問內容如下：

佛理曼：讓我們談談這個話題。這是一個非常有趣的提議。這種情況下，有沒有可能說思科可以通過許可的方式獲取華為全部的5G生產工藝以及軟件？美國公司是否可以基於許可，使用華為技術建設美國的5G網絡？這樣一來，美國就不會擔心華為監視美國了。

任正非：是的。也不一定是思科，亞馬遜也很好，很有錢，蘋果也可以。

佛理曼：很有趣。任先生，這是個非常重要的提議。您之前在公開場合提出過這個提議嗎？

任正非：現在我們兩人談，不就是公開場合嗎？第一個提供給您。

佛理曼：您還沒有跟任何美國公司談過這個提議？

任正非：是的。

佛理曼：所以我們的下一個問題是，您會考慮讓華為在紐交所或者納斯達克上市以解決透明度問題嗎？

任正非：剛才我講的，不是我們去美國做生意，是通過轉讓技術支持美國公司在美國做生意。這樣我們提供了一個5G的基礎平台以後，美國企業可以在這個技術上往6G奮鬥。第二，美國可以修改5G平台，從而達到自己的安全保障。跳過5G，直接上6G是不會成功的，因為6G的毫米波發射範圍太短，因此構建一個6G網很困難,而且是十年以後的事了。

任正非﹕只有員工才可以買華為股票

佛理曼：有意思。如果亞馬遜或微軟想這樣做，付華為許可費就可以？是這樣嗎？

任正非：是的。最好把我也買過去，希望我的工資比庫克（Tim Cook）少一點就行，我對美國的高工資太羨慕了。

佛理曼：談到這裏，我剛好也在華為，有沒有可能買一份華為股票？

任正非：不可能，因為您不是華為員工，衹有華為員工才可以購買。但是我歡迎您入職華為。