施永青﹕未見業主恐慌性賣樓　對港股前景感樂觀

近日受中美貿易戰以及本地社會運動影響，恒指走勢反覆向下，今日更低見26372點，跌幅逾380點。中原證券執行董事梁鈞宇預期，恒生指數有機會下試25200點，最高可上升至27500點。他解釋在過去負面因素中，對旅遊、餐飲及酒店業影響較大，估計佔GDP約6至7%。惟數據反映，對整體就業人數只佔小部份影響。

中原集團主席施永青，則指出對本地股市前景態度樂觀，指「最壞的情況已經出現」。過去事件對本地地產及零售業傷害最大，業務比恒指跌得更多。

他又指出目前股市估值偏低，料有會強烈反彈。他又指出「今日開寫字樓是早有準備，即使過去兩個月公司蝕錢，都未有擔心業務前景。」

梁鈞宇預期恒指或下試25200點。（盧翊銘攝）

港為金融中心 存在性高

就社會運動對香港的影響，他以八字形容，「因果由國，容港治己」。在1949年前，香港只是進出口貿易自由港，不同物資可經香港轉入中國及轉出至世界各地。現今香港為國際金融中心，角色存在性更高。內地GDP雖然高於香港，但因國內「軟件」不足，更需要一個資本主義社會及有法治的地方作為中央與世界的橋樑。

因此，他深信中央不會出動解放軍，反而會投入更多資源維持國際金融中心地位。內地不少企業仍需來港集資上市，需要香港私人銀行或機構代為管理作投資，包括旗下金融集團。

另一方面美國亦視香港為貿易戰的王牌，一旦失去獨立關稅區及國際金融中心地位，對美國亦帶來不利影響，包括金融業務在香港的發展。

施永青預期，樓價將會緩慢下跌。（盧翊銘攝）

樓市緩慢調整 至社會事件平息

對於本地樓市前景，他指出，地產行業對於政治事件的反應呈現得較慢。料樓市整體向下調整，但幅度不大。本月初中原城市指數顯示，二手成交下跌不足3%，他笑言房地產市場可能打了「防疫針」。

他又指出在政府的辣招下，業主也不願賣樓，反而空置稅對發展商有較大壓力，一手市場最先呈現負面影響。不過未見有業主出現恐慌性賣樓，故相信樓市會緩慢向下調整，直至社會氣氛平復。