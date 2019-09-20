金管局委任劉應彬為高級助理總裁　下月一日起生效

金管局宣布，委任劉應彬為高級助理總裁，下月一日起生效。劉應彬目前是香港年金有限公司（年金公司）總裁。金管局總裁陳德霖表示：「衷心歡迎劉應彬先生重返金管局。劉先生在金管局及年金公司工作接近20年，我有信心他將對金管局工作作出重大貢獻。」

劉應彬1997年加入金管局任處長（銀行業拓展），並於2005年晉升為助理總裁，之後於2013年離開金管局重返校園進修，時為助理總裁（貨幣管理）。



金管局高級管理層分工下月一日起也將有所調整，副總裁李達志會接替余偉文，主管儲備管理工作，並繼續負責貨幣管理方面的事務。劉應彬則主管外事、金融基建及經濟研究的工作。阮國恒將繼續主管銀行規管事宜。

香港年金公司總裁一職暫由李令翔兼任

香港按揭證券有限公司同時宣布，香港年金公司總裁職位會暫由按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔兼任，直至合適人選獲委任。而原為執行董事的余偉文獲委任為按揭證券公司副主席兼執行董事，任期自十月一日起生效，接替即將退休的陳德霖。李達志則獲委任為按揭證券公司執行董事。

6年前離開金管局後修讀社土碩士

曾在金管局任職16年﹑離職前為助理總裁的劉應彬，在2013年5月離開金管局。當時獲總裁陳德霖讚揚，指出劉應彬對金管局在保持貨幣及金融穩定，及提升香港金融市場基建等工作，作出大量貢獻。

劉應彬離開金管局後，修讀社工碩士課程﹑後為神託會行政總裁一職。至2017年9月獲邀出任年金公司行政總裁至今，負責籌備及推行公共年金。

金管局即將進行高層變動，擔任總裁一職10年的陳德霖將會在本月底離任，副總裁余偉文則會在10月1日起接任總裁。