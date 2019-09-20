拉加德︰全球經濟增長脆弱　貿易戰､英國脫歐成威脅

多國央行跟隨美國聯儲局減息，反映環球經濟增長受壓。候任歐洲央行行長、國際貨幣基金組織（IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）指出，全球經濟增長脆弱，而且面臨威脅。她又警告，各國政府過度依賴央行刺激，應努力減少對經濟的人為損害。

拉加德周四（19日）晚上接受《法新社》訪問時指出，貿易戰、關稅戰及英國脫歐是全球經濟當前面臨的威脅。

對於於聯儲局宣佈減息0.25厘，但對未來利率走勢展望未明；同時美國總統特朗普（Donald Trump）不滿減息幅度太少，多番向聯儲局施壓。拉加德表示，央行應該要做到「可預測」，並保持其獨立性。

拉加德稱︰「央行必須完成它該做的工作……他們應該堅持看事實和資料，以做到可預測的。」拉加德促請，各國政府更積極解決目前出現的經濟威脅，而不是依靠央行來處理混亂的局面。她認為，央行行長一直做得很多，多年來都被視為穩定經濟的唯一選擇（the only game in town）。

較早前，經濟合作發展組織（OECD）下調全球經濟增長預測至金融危機以來最差。OECD將今年全球經濟增長展望降低0.3個百分點至2.9%，明年展望則下調0.4個百分點至3%。