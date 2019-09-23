貿發局關家明降香港出口預測至負增長4% 　警告裁員潮可能來得急

由於全球經濟增長放緩及中美貿易爭端持續，香港貿發局料今年全年出口有機會出現負增長，並將今年出口預測由之前的正增長2%下調至負增長4%。

研究總監關家明指出，有關數字有可能是自2009年以來最差，當年跌幅為12.6%。而2015及2016年下跌幅度不超過2%。貿發局預料，8至10月香港出口數字仍是低迷，如中美情況未有惡化，11至12月才會好轉。

中美貿易摩擦影響資金對香港投資的信心

不過，他相信，即使有關出口數字下跌，都對今年GDP增長影響不會太大，因為相關進口到香港的數字亦會跌，「一出一入」之下，GDP整體數字影響不大。他提到，這次中美貿易摩擦最大的影響，是投資者對香港投資市場前景的信心，有可能會在長遠才會浮現。

他警告縱使現時香港的失業率仍是低位，但如果信心仍是低迷，可能出現裁員潮，而且來得很急，特別是貿易相關的職業。

料《民主及人權法案》對香港經濟影響有限

對於美國有可能通過針對香港的《民主及人權法案》，或影響香港的獨立關稅地位，關家明指，假如法案通過，肯定為香港帶來負面影響，但相信有關影響不大。因為香港出口到美國的產品中，有超過9成的原產地都不是來自香港，這些產品都不會受香港喪失獨立關稅地位所影響，即是只有個位數的產品受影響，對整個香港的貿易地位影響不大，但強調不希望有關法案為個別出口商帶來影響。

除此之外，香港出口點亦不是只有美國一個，其他地方一樣與香港貿易來往。