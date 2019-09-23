百威亞太招股銷情偏淡　耀才許繹彬︰股價表現取決定價

捲土重來的百威亞太（1876）今午截止招股，據消息人士指出，初步點算公開發售部份錄得逾2倍超額認購。公司今次計劃以27至30元發行約12.62億股新股，當中5%為本地公開發售。

耀才證券﹙1428﹚執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於港股近月受着多方面的衝擊，特別是內外的政治均產生不明朗的因素，例如中美貿易戰一直未能明朗化；沙地亞美油庫突爆是否涉及恐襲；以及本港的社會運動一直未平息的跡象，上述種種因素影響著現階段的港股氣氛，「新股相信亦不能獨善其身，百威招股銷情冷淡，仍屬理所當然。」

許繹彬續稱，相信百威今次因已經在集資額上減半，加上已引入基石投資者，可見其上市的決心，而市傳國際配售亦已足額，公開發售相信亦會足額，但應該是僅夠足額。

他透露，耀才百威亞太孖展借貸金額達4.5億元。至於該股上市後表現，許繹彬稱，取決於包銷商的定價，假如該股在定價上能以低位定價，料有望於上市當天有約10%的升幅，但若在高位定價，跌穿招股價的風險亦會相對提高。「港股現正處於低迷狀態，百威的表現如何，相信亦不會對後市帶來什麼衝擊，而真正影響大市的升跌，相信必定要排解所有政治問題，大市才有清晰的方向。」