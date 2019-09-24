拖欠李嘉誠11億元　五龍澄清破產呈請為主席個人事宜　與公司無關

五龍電動車 （0729） 及旗下公司五龍動力 （0378） 早前公布，李嘉誠基金會已確認，對其主席及執行董事曹忠提出破產呈請。公司今日發出澄清公告，表示破產呈請為主席及執行董事曹忠的個人事宜，五龍及其任何附屬公司皆非破產呈請的相關方。

公司強調，根據曹忠提供的資料，以及李嘉誠基金會發出的新聞稿，破產呈請下的責任與五龍或其運營並無關連。

李嘉誠基金會入稟法庭申請破產呈請

五龍早前就破產呈請發公告，指破產呈請還處於起始階段，暫時還未經曹忠得到足夠有關破產呈請的資料，以分析事件對公司的影響。

李嘉誠基金會則發新聞稿指，基於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至今年7月欠款共逾11.19億元，故入稟法庭申請其破產。據該新聞稿，李嘉誠基金會於2011年投資中國資源交通集團（0269）債券，其後由曾任首鋼控股（香港）副主席兼總經理、現為中國資源交通主席的曹忠先生作私人擔保。

然而，2016 年中國資源交通違約，逾期未向基金會全數歸還有關債劵之本金及利息，並屢次以不同方式拖延還款，未能提供實質之應對計劃或還款時間表，基金會至今仍無法收回上述款項。

五龍電動車中午收市報0.248元，跌6.4%；五龍動力中午收市報0.048元，升2.1%。