任正非：華為不會死　惟業務規模會收縮

中國科技公司巨頭華為昨日（9月23日）發佈了任正非在5月份接受德國電視一台的紀錄片採訪紀要。在採訪中，任正非回應了面對美國對華為和家人的雙重打擊。

被問及美國針對華為有一系列的指責，特朗普更簽發行政命令，禁止美國技術公司與華為做生意。對此，任正非回應說，他不太理解特朗普的這個決定，因為華為在美國沒有網絡，在美國沒有什麼市場，不會威脅到美國安全。美國做出這個決定，也不完全合乎法制國家的所作所為，美國起訴華為後，華為已經抗訴說是無罪的，法庭總要有辯論和判決以後，再來處罰華為，華為應該可以理解法律的程序。但現在不按程序出牌，華為不清楚怎麼理解。

任正非表示，華為不會因此死掉，他覺得公司規模會有收縮，但不會有太大的問題，華為在最高端領域上不會輸給美國。但是最低端的領域可能會選擇放棄，因為太低端領域，華為從來沒有自己開發過部件，因為低端領域遲早會被淘汰。他指出，銷售增長可能會差一點，但不會負增長，一定是正增長。

他還表示，至於美國禁用華為的決定，美國政治家們應該沒有考慮到美國企業的利益，美國企業也需要市場，它們需要向中國供應芯片、供應零部件來佔領中國13億人口的市場，如果什麼都不供應，把中國逼着什麼都自己生產以後，美國就不能成為世界霸主了。