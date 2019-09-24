保誠：第三季投保額及投保人按年跌雙位數

內地客減少來港，保險業亦受波及。保誠行政總裁容佳明指，近來內地遊客減少來港，的確對各行各業帶來影響，保險業亦不例外，公司生意亦受影響。以整體業務計，公司在第三季的投保額及投保人數按年都錄得雙位數字跌幅，估計與同行水平跌幅差不多。

他強調，旅遊、零售等行業已受影響，希望社會可盡快重回正軌。他提到，待社會回復平靜，相信保險公司反彈力度強勁，因為人口老化等問題始終存在，人們始終有醫療需求，所以亦有買保險的需求。

調查指慈父母料斥256萬元助子女置業

除此之外，保誠進行「香港父母儲蓄缺口調查」，訪問753名家長，家庭總收入為25,000元以上，指出香港有意資助子女升讀大學、籌辦婚禮及上車置業，但可面臨高達340萬元的儲蓄缺口。

以上車置業為例，80%受訪父母表示會資助子女置業，平均預計資助256萬元，但現時僅完成目標的23%，亦即是58.3萬元。亦有過半受訪父母表示，在子女升讀海外大學會提供90%資助，惟在海外完成學士學位所需的費用達父母教育儲蓄的三倍，即實際所需費用達208.5萬元。被問到社會事件會否令未來投保增加，首席客戶及市場拓展總監吳詩雅稱，投保屬普遍現象，一般父母均想子女增廣見聞，故調查未必能夠反映社會事件的影響。

另外，保誠推出新產品「童創未來」儲蓄保系列，為家長對兒女作出儲蓄保障，並找來藝人陳慧琳拍攝廣告。