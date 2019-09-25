王維基稱商業夥伴不可以因政見而毀約　港視將更小心決定廣告策略

《逃犯條例》修訂引發的風波，愈演愈烈，由街頭燒到商界。香港電視（1137）主席王維基，於其個人facebook (fb) 亦透露，按照港視與TVB簽訂的2019年廣告合約，公司今年下半年仍需面對剩下數百萬元的廣告費。港視不能毀約，但完成今年的廣告合約之後，會更小心決定明年的廣告策略。

王維基於fb帖文中提到，商業夥伴不可以因政見不同，而毀掉合約合同，他透露「今年上半年﹙港視﹚已經在TVB 有幾個廣告出街；下半年，按合約我們仍需面對剩下數百萬元的廣告費，HKTVmall將在10月初開始，在TVB 播放新廣告。完成今年的廣告合約之後，我們會更小心決定明年的廣告策略。」

王維基又提到，香港電視從來都不是大財團。經過五年艱苦經營，累積虧損超過10億元，去年公司仍然虧損2億多元。他指，港視沒有用不完的資源，但全力建立「真香港人」的大型網購平台，並希望在未來兩年，做到收支平衡。

港視最新報2.91元，挫2%，成交350萬元。

王維基facebook帖文全文：

傲慢的性格和離地的無知，令香港人經歷前所未有的痛苦、把香港由「購物天堂」打壓成「血浴戰場」，很多朋友三個月沒有一晚睡好。這段時間我也有一個困難的決定。

世界不可以因一人之錯而停頓。

家人不可以因政見不同，而斷絕血緣關係。

公司不可以因政見不同，而解除雇員合約。

商業夥伴不可以因政見不同，而毀掉合約合同。

香港電視從來都不是大財團。經過五年艱苦經營，累積虧損超過十億，舊年仍然虧損二億多元。我們沒有用不完的資源，但全力建立「真香港人」的大型網購平台。

我們希望在未來兩年，做到收支平衡，才能在這裏抗衡其他香港以外的平台。去年底已落實在不同媒體渠道賣廣告，包括和TVB 簽訂2019年廣告合約，寫明全年最少支付的廣告費。今年上半年已經在TVB 有幾個廣告出街；下半年，按合約我們仍需面對剩下數百萬元的廣告費。

我們不能毀約 ─ HKTVmall將在10月初開始，在TVB 播放新廣告。完成今年的廣告合約之後，我們會更小心決定明年的廣告策略。

我知道這個決定會令很多支持HKTVmall的朋友失望。但作為上市公司，我們對香港有社會責任，亦對所有信任我們的投資者、2800多個加盟商及1250名同事手足，有不可推卻的企業責任。別人的缺失，為什麼要一群為香港努力付出的「真香港人」承擔後果和懲罰？

我一直無忘初衷，無論承受多大的財政和政治壓力，仍堅持使命而拼盡全力。這次，我衷心希望會得到大家諒解。