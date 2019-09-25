DWS：資金泊入避險資產　料黃金表現跑贏股債

德意志投資亞太區首席投資主管Sean Taylor發布今年第四季環球市場展望，他表示，即使中美貿易戰問題仍未解決，但由於各大央行政策推動及消費力依然強勁，故對環球市況影響不大。

他預計，年內及明年美國GDP增長率為2.3%及2%，中國則為6.2%及6%。另外，部份國家如印度、俄羅斯及巴西等處於低通脹水平，估計明年經濟會有持續增長。

黃金升幅跑贏股債

明年市況繼續波動下，預計資金會流入具有避險功能的黃金。他預期，明年黃金會再有5%至7%的回報，較標普500的4.7%預期回報率，及兩年期美國國債的1.58%預期回報率理想。

總括而言Sean不太看好明年歐洲整體投資回報，亦憂慮歐洲市場的投資者會提取銀行資金，並轉移至較低風險的投資項目。

國策利好教育健康板塊

提及本地近日示威活動，Sean指香港國際金融中心地位對中國尤其重要，他留意到近日社會動亂以致有資金流出港股市場，恒指受壓下，預期明年香港GDP只有0.5%增長。同時，要留意最受衝擊的零售及旅遊業。

內地經濟則仍受貿易戰影響，人民幣貶值雖可穩定經濟，但長遠影響投資者信心。但在中國國家主席習近平的經濟政策下，會利好A股市場，投資者可考慮健康、教育、保險等板塊，但提醒投資者，要小心一些容易受中美貿易戰影響的敏感板塊。