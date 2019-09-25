【溫多娜手記】港交所向倫交所提親被拒　港府增持有玄機？

本月初，港交所（0388）忽然提出要天價收購倫敦證券交易所（下稱「倫交所」），不過短短兩日已被對方董事局拒絕，「羅密歐與茱麗葉之戀」一語成讖，惹來市場熱議。就在港交所「提親」被拒之際，近日卻獲最大股東、亦即特區政府增持。據倫交所資訊平台披露，自本周一（23日）起，港府持有權益由5.94%增加至6.12%。

如此「敏感」時刻，港府增持，不少人心中都有疑問︰「港府究竟有咩企圖呢？」娜姐知道後，立即向財政司司長辦公室查詢，發言人解釋，持股比例上升，原來是政府選擇收取港交所發行的股份，簡單來講是以股代息。所以大家也不用過於緊張！

娜姐再查一查以往紀錄，發現去年6月時亦發生同樣情況。政府曾通知港交所，表示原可收取1.9億元的末期息，但終選擇以股代息，令持股比例由當時的5.88%增至6%。

至於今次，以港交所原本持有約7,484.09萬股計，政府原可收取2.78億元的中期息，要股不要錢，除了因為港府「錢多唔恨息」，亦反映睇好港交所將來。

其實，香港政府與港交所「Friend過夾band」，2012年時政府曾斥資4.5億元參與港交所新股配售行動，協助對方收購倫敦金屬交易。兩者關係非常密切！