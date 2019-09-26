【虛擬銀行】金管局料下季有虛擬銀行提供服務

政府從今年3月下旬起，已先後向8家機構或財團發出虛擬銀行牌照，獲發牌機構更預料，會在獲發牌6至9個月提供服務。可是早前卻有報道指出，有獲得牌照機構未必可以在下季推出服務。金管局副總裁阮國恒指出，並無要求機構獲牌照後，要在6至9個月內開業，強調只屬規模目標；又表示或會有機會在下季先行試業，並預料有一半虛擬銀行會向中小企提供服務。

他又指出金管局要確保虛擬銀行能持續運作，及符合監管要求，又期望透過虛擬銀行可以達到普及金融這目標。當局已要求持牌機構不設置最低存款要求。

渣打﹕虛銀與傳統銀行各有優勢

對於早前有銀行取消存款戶口對最低結餘要求，阮國恒認為屬健康及正面。他又指出隨著監管環境有機會出現根本性轉變，當局進行監管時要採取更多科技。

渣打香港區行政總裁禢惠儀則指出，虛擬銀行與傳統銀行各有優勢，相信兩者可有良好競爭。她又指出傳統銀行已營運多年，擁有實體銀行網絡及面對面應對客戶等優勢。

在談及虛擬銀行時，她預期有關服務推出後，需要一段時間才可以收支平衡，惟相信虛擬銀行有助傳統銀行擴大客源，推動傳統銀行發展。

禢惠儀認為銀行應用科技屬大趨勢，有助建立一個與非銀行機構合作的生態系統，並帶動業務增長。

銀行學會調查﹕技能人才嚴重不足

此外香港銀行學會向逾千名本地銀行，及金融服務提供者進行調查，了解行業對人才發展等議題。行政總裁梁嘉麗指出，有66%受訪者認為本港銀行從業員的技能人才嚴重不足，特別是在技術﹑資料處理及網上保安能力等，未來5年均出現空缺。