吉林供熱服務商春城熱力明起招股　入場費6313元

吉林省春城熱力（1853）將於明日（27日）招股，公司擬發售1.167億股，當中10%作公開發售，90%作全球發售，每股定價由1.9元至2.5元，集資最多2.92億元，以每手2,500股計算，入場費6,313元。

該股料於10月24日掛牌。招股期長達21日，公司董事長兼非執行董事劉長春表示，主要是內地國慶及重陽節長達8日影響。另外，10月20日是吉林市季節性的開始供應熱力日子，需要員工留守當地。

公司是吉林省最大供熱服務提供商，2018年總供熱服務面積為3,850萬平方米，分別佔吉林省及長春市總供熱服務面積6.3%及15.4%。公司以工程建設維護、設計服務及電力儀表維修作主要收入來源。今年首3個月，公司淨利潤為1.28億元，較去年同期升49.4%。

淘汰小型熱力廠 有利大型企業

劉長春續指，供熱於中國東北地區是不可或缺，由於天氣寒冷，在沒有熱氣情況下當地居民無法生活。公司已有20年歷史，在該區已有一定數量的管道建設，佔有市場領導地位。國策推動下，政府要求集中供熱並淘汰小型熱力廠，相對有利大型企業。

集資將會用作三項主要用途，第一，加強公司智能供熱網絡系統，以提高運營效率。第二持續加強公司建設、維修及設計以保持市場份額。第三是尋求供熱行業潛在機會。