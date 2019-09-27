盛松成︰逆週期調控並非無代價　應盡量避免過度使用

人民銀行原調查統計司司長盛松成於內地《經濟參考報》撰文，目前國外央行貨幣政策普遍趨向寬鬆，而中國貨幣政策仍保持常態。

他認為，貨幣政策空間充分，是否降息仍待觀察。就貨幣政策而言，首先，LPR形成機制改革後，央行具備了更多的金融宏觀調控工具，例如通過MLF利率的調整引導實際貸款利率走向。然而，貨幣政策，尤其是利率的調整，除了考慮經濟逆週期調節外，也要兼顧內外平衡，考慮長遠，推動經濟高品質發展。「大水漫灌」的危害，一是造成通貨膨脹，二是推高資產價格，三是不利於中國經濟轉型和結構調整，因為這會提高改革成本，使應該被淘汰的落後產能得以延續。此外，還應考慮匯率穩定的因素。中國面臨的外部不確定性因素增多，要保持人民幣匯率的基本穩定，也應避免「大水漫灌」。

盛松成又指，降準的效果仍待觀察，要繼續關注三季度的經濟資料。

貨幣政策往往是走一步、看一步，對抑制短期內經濟的急劇下滑有較大作用，但對於經濟結構調整和技術進步的作用有限。通過貨幣政策進行逆週期調控也並非沒有代價，應盡可能避免過度使用。除了容易導致通脹高企、資產價格承壓外，過度依賴貨幣政策甚至可能阻礙中國經濟結構調整和轉型升級，這也是多年來中國堅持穩健貨幣政策的根本原因。