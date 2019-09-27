中國8月規模以上工業企業利潤按年降2%　汽車行業利潤大減19%

中國國家統計局9月27日公佈的數據顯示，8月份，規模以上工業企業實現利潤總額5,177.9億元人民幣，按年下降2.0%，7月份為按年增長2.6%。

1月份至8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40,163.5億元，同比下降1.7%（按可比口徑計算，考慮統計制度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重複數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響），降幅與1月份至7月份持平。

1月份至8月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12,141.5億元，同比下降8.6%；股份制企業實現利潤總額29,581.1億元，同比持平；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9,789.6億元，下降5.8%；私營企業實現利潤總額11,303.4億元，增長6.5%。

1月份至8月份，采礦業實現利潤總額3,807.4億元，同比增長2.1%；製造業實現利潤總額33,045.0億元，下降3.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3,311.1億元，增長11.0%。

1月份至8月份，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額同比增加，13個行業減少。主要行業利潤情況如下：電氣機械和器材製造業利潤總額同比增長15.8%，專用設備製造業增長13.3%，電力、熱力生產和供應業增長12.4%，非金屬礦物製品業增長11.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.7%，石油和天然氣開采業增長7.3%，通用設備製造業增長4.3%，農副食品加工業增長2.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降31.3%，汽車製造業下降19.0%，化學原料和化學制品製造業下降13.1%，煤炭開采和洗選業下降4.3%，紡織業下降3.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降2.7%。