澳門金管局﹕IMF重申支持澳門元與港元掛鈎

日前有台灣傳媒報道，指出台灣央行擔心一旦香港無法守住聯繫匯率制度，對亞洲金融市場及新台幣帶來衝擊。金管局則指出，即使過去數年面對大量資金進出仍運作良好，港元市場一直保持有序運作，香港不需亦無意更改聯匯制度。

由於澳門元則與港元掛鈎，《香港01》就台灣傳媒的報道，向澳門金管局查詢。當局發言人指出，國際貨幣基金組織於2019年對澳門特別行政區進行第四條款磋商，於5月10日發佈了代表團人員報告。報告對澳門特區堅實的財政及對外支付能力、具公信力的聯繫匯率制度、穩健的金融體系等給予了肯定。

其中就聯繫匯率制度，基金組織再次確認支持澳門元與港元掛鈎的聯繫匯率制度，並肯定其對澳門特區的重要性。在嚴格、有效的監管機制下，澳門金融體系一直維持安全及穩健發展，資金可自由兌換和進出，而近期亦未出現異常情況。

台央行憂港元大幅貶值

日前台灣《經濟日報》報道，台灣央行作出警告，若香港無法守住聯繫匯率制度，導致港元出現大幅貶值，及香港金融市場出現動盪，擔心最終台灣金融業及新台幣匯率亦會受波及。

報道引述台灣央行指出，香港樓價指數從2003年中至2019年5月期間，累計升幅達5.8倍，期間港股同樣出現大幅攀升，所以當金融風險升溫致資產價格大幅下跌，不排除國際投資者對香港金融穩定信心動搖，或致資金大幅從香港流出，對聯匯制度產生衝擊，屆時聯匯制度無法維持，並將危及香港金融中心地位。