螞蟻金服或佈局上市　最大受益人並非馬雲　而是......

《中國基金報》9月30日報道，阿里巴巴9月24日宣佈已收到螞蟻金服33%的股份。

公開資料顯示，9月28日，螞蟻金服的註冊資本已經從157.61億元（人民幣‧下同），增至235.24億元，增幅達49%。與此同時，張勇、蔡崇信和胡曉明新增為螞蟻金服董事。

相關資料顯示，除董事長井賢棟外，螞蟻金服的董事共有6位，分別為張勇、蔡崇信、彭蕾、武衛、胡曉明、程立。其中，張勇現為阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官，蔡崇信為阿里巴巴集團執行副主席，武衛為阿里巴巴集團首席財務官兼投資部負責人，彭蕾曾為螞蟻金服董事長，現為阿里巴巴資深副總裁。胡曉明、程立分別為螞蟻金服集團的總裁和首席技術官。

也就是說，在螞蟻金服的董事會裏，阿里巴巴佔席4位，螞蟻金服佔席3位。對於上述變動，螞蟻金服29日回應《新京報》稱，這是阿里巴巴入股螞蟻後的正常調整。

彭蕾持有螞蟻金服逾16%

該報道稱，增資擴股、調整股權結構，這是上市前最熟悉的一套操作手法。阿裏巴巴上市至今，其股價從發行價60多美元上漲到現在的166美元，上漲約2倍多，最高時曾上漲3倍多。因此，市場對螞蟻金服的期望更高。

該報道進一步稱，根據企查查的數據顯示，如果螞蟻金服成功上市，最受益的是現任阿裏巴巴副總裁彭蕾，而不是人生贏家馬雲。從股權穿透的結果來看，馬雲最終受益股份約1.22%，現任螞蟻金服CEO井賢棟最終受益股份4.43%，而彭蕾的最終受益股份最多，持有15.68%。