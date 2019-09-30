【投資攻略】百威亞太首日報捷　高招股價4%　專家﹕作中長期投資

從百威英博分拆的百威亞太（1876）今日掛牌，表現較市場人士理想，曾高見28.9元，較招股價27元高出7%。雖然在午後表現回落，收市報28.2元，較招股價高出4.4%。以每手100股計算，不排手續費，賺120元。

現時仍持有百威亞太的投資者，應該如何作出部署？畢竟以該公司的規模，在短期內要再有較明顯升幅相信難以實現，可是假期後後食糊，似乎又點兒浪費。專家認為，投資者若只作短線投資，理應先行食糊。若是作中﹑長線投資者，則可以繼續持有，待該公司獲納入恒生指數等指數，促使基金追貨為止。

CEO﹕加攻東南亞市場

在今日上市儀式後，百威亞太執行董事兼首席執行官楊克指出，未來公司的發展策略是拓展東南亞市場，又指出公司與合作夥伴在越南及菲律賓等市場發展，創造價值。

大行較看好百威亞太前景，及認為其發展策略。麥格理首予該公司目標價為34元，評級為跑贏大市，更視百威亞太為啤酒股首選。該行指出，百威亞太為亞太區內盈利能力最強的啤酒公司，更是在中國市場內的高端產品領導者，市場佔有率更達47%，預料在內地市場產品毛利率可以改善，帶動整體盈利增幅可以較收入為快。

百威亞太首席執行官楊克（圖右）指出，將與合作夥伴一同發展越南等市場。（黃清瑤攝）

張智威料百威亞太或獲納入恒指

專家與大行的意見相近。信誠證券聯席董事張智威指出，該公司主打高端產品，毛利率水平較同業的青島啤酒（0168）及華潤啤酒（0291），加上百威亞太市值逾3,700億元，有機會獲納入恒指，所以視為該公司為啤酒股首選。

若投資者只作短期投資，按百威亞太升幅已約有5%，可以考慮先行食糊。可是作計劃作中﹑長期投資，則可以持有直持恒指公司等指數公司，將百威亞太納入。

張智威認為，以百威亞太市值，相信日後有機會成為恒生指數成份股。（張浩維攝）

郭家耀﹕作中長線投資

正榮金融業務副總裁郭家耀認為，今日公司表現較理想，與採取下限定價，留水位予投資者有關。可是按百威亞太的規模，在短期內難大升，因為估值並不算便宜。反而可以考慮作中﹑長線投資。這與公司業務以新興市場為主，同時產品多為中﹑高端產品，可以捕捉到亞太區內消費市場發展。